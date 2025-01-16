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В ДТП на Серовском тракте с шестью пострадавшими столкнулись три автомобиля

В четверг, 16 января, в 07:00 утра, на 156-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в ГИБДД Свердловской области. В результате происшествия пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации ГИБДД, 40-летняя женщина, будучи за рулем Mitsubishi Lancer, ехала из Серова в сторону Екатеринбурга. Водитель не справилась с управлением, из-за чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Сorolla, им управлял 55-летний водитель. От удара Mitsubishi столкнулся и с Toyota Land Cruiser под управлением 51-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП шесть человек получили травмы, из них трое детей — девочки двух, четырех и шести лет, которые были пассажирами Mitsubishi, — и три пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser. Все пострадавшие доставлены в больницы Нижнего Тагила. Сейчас им оказывается помощь, решается вопрос о возможной госпитализации.

«В момент происшествия все взрослые пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, дети перевозились в детских удерживающих устройствах без нарушений, что снизило количество полученных ими травм»,— сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники госавтоинспекции установили, что за рулем Mitsubishi находилась жительница с. Малая Лая, имеющая стаж вождения 16 лет. Она пояснила, что попала в дорожную коллею. Когда она попыталась притормозить, ее автомобиль «вынесло» на встречную полосу, где она не смогла избежать столкновения с автомобилями.

В районе места происшествия сотрудники ГИБДД выявили неудовлетворительные дорожные условия — коллейность. Окончательная причина ДТП будет определена в ходе дальнейшего расследования.

Анастасия Таначева

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