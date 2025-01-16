На Кубани яйца подешевели на 16% за год

За год стоимость яиц в Краснодарском крае упала на 16%. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребсферы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным мониторинга, в объектах розничной торговли установилась оптимальная стоимость куриных яиц с точки зрения баланса спроса и предложения. В 2024 году был отмечен резкий скачок цен, что объяснялось сезонными факторами и повышенным потребительским спросом.

Отмечается значительный рост стоимости сливочного масла. По информации регионального Министерства сельского хозяйства, причина роста цен на этот товар заключается в увеличении себестоимости производства молока и, как следствие, в росте закупочных цен на него. Для производства одного кг масла требуется 20 л молока-сырья.

В департаменте отмечают, что формирование оптово-отпускных цен на продукты питания происходит на предприятиях-производителях, которые учитывают свои фактические затраты и уровень рентабельности. Розничная цена на эти продукты может меняться по разным причинам: из-за увеличения оптово-отпускных цен поставщиков и производителей, из-за расположения торговых точек, в зависимости от сезона, а также из-за роста затрат на содержание объектов, топливо, электроэнергию, оплату труда и других факторов.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оптово-отпускные цены на продукты питания не подлежат государственному регулированию. Производители самостоятельно устанавливают цены, исходя из своих затрат, прибыли и рыночной конъюнктуры.

Алина Зорина