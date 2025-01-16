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Около 50% краснодарцев возвращались к работе в праздники из-за начальников

Большинство жителей Краснодара (67%) были вынуждены периодически решать рабочие вопросы в январские выходные. В 42% случаев горожане занимались этим по просьбе начальства, в 22% – коллег, в 3% – клиентов, свидетельствуют результаты опроса «Консоль.Про» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самостоятельно в праздники рабочими вопросами решили заниматься 12% опрошенных краснодарцев. Только 21% респондентов смогли полностью ограничить себя от любой деятельности, даже несмотря на возможность дополнительного заработка.

Порядка 35% опрошенных считают январские праздники удачным временем, чтобы заняться рабочими делами. Из них большинство — 78% — связывают это, в первую очередь, с возможностью дополнительно заработать. Около 11% отметили, что занятость в этот период помогает переосмыслить цели и начать год с продуктивных изменений.

Больше трети краснодарцев заявили, что получат оплату за свои усилия с ближайшей зарплатой. У 16% вознаграждение за сверхурочную работу в праздники уже пришло. Порядка 18% на дополнительную оплату не рассчитывают, но надеются ее получить. Порядка четверти опрошенных уточнили, что работа в выходные не была связана с материальной мотивацией, а 4% вовсе и не ждут никакой оплаты.

Что касается подработок, то 46% краснодарцев предпочли посвятить праздники отдыху, избегая дополнительных задач. Однако 40% оказались в ситуации, когда им пришлось работать, хотя изначально они этого не планировали. Самостоятельно поиском дополнительного заработка занялись 14% респондентов.

Дополнительная занятость в январе принесла значительные доходы тем, кто решил параллельно отдыху подрабатывать: более трети (38%) заработали от 20 до 30 тыс. руб., 30% получили сумму в районе 10-20 тыс. 14% опрошенных смогли заработать более 30 тыс. руб.

Многие жители Краснодара не дождались окончания праздничных выходных и вернулись к работе раньше. Почти 40% начали трудиться с 4-5 января. Пятая часть опрошенных вышла на работу с 6-8 января, 10% — со 2-3 января. Около 10% краснодарцев начали работать уже 1 января. В то же время 24% опрошенных начали свою работу именно в первый официальный рабочий день.

Вячеслав Рыжков

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