В Адыгее планируют собрать более 50 млн рублей турналога в 2025 году
В 2025 году власти Республики Адыгея планируют собрать не менее 50 млн руб. туристического налога. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по туризму и курортам.
Фото: пресс-служба Российского союза туриндустрии
Туристический налог рассчитывается от стоимости номера в квалифицированном отеле или гостинице, а не с человека. В Адыгее он может составить не менее 50 млн руб., отметили в администрации республики.
С 1 января 2025 года начал действовать новый налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, которая составляет налогооблагаемую базу. Его будут выплачивать средства размещения, внесенные в федеральный реестр. Новый налог заменит собой экспериментальный курортный сбор, который ранее платили гости при размещении в отелях и гостиницах.