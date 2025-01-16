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Иностранных туристов интересуют кубанские курорты и города Северного Кавказа

Большинство туристов из «дружественных» стран считают Россию перспективным туристическим направлением. Об этом свидетельствую результаты опроса Центра стратегических разработок (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). Респондентами стали более 7 тыс. путешественников из Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Омана. Больше всего иностранных туристов интересуют, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа и ряд других российских регионов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наиболее крупные суммы готовы потратить туристы из ОАЭ (более 765 тыс. руб.) и Саудовской Аравии (почти 385 тыс.). Меньше других могут позволить себе путешественники из Ирана (около 120 тыс. руб.) и Индии (более 72 тыс.). В целом большинство участников опроса (от 94% в Иране до 78% в Китае и Омане) заявили о том, что рассматривают Россию как перспективное туристическое направление.

Чаще всего респонденты отвечали, что ценят в России уникальную природу, интересные города и достопримечательности. Многие ответили, что в РФ нужно побывать хотя бы раз в жизни. Среди преимуществ такого туризма иностранцы отметили дружелюбие местных жителей и доступные цены. При этом большинство опрошенных китайских туристов (68%) считают россиян неулыбчивыми.

Из всех опрошенных в России бывали только 20%. Большинство респондентов формировали для себя образ страны исключительно на основе впечатлений знакомых и друзей, которые здесь уже побывали.

Вячеслав Рыжков

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