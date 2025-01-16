В Самаре школа выплатит 250 тысяч рублей ученику, травмированному из-за неочищенной наледи

Прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда 14-летнему подростку, травмированному в результате падения на неочищенной наледи. Стороны заключили мировое соглашение о выплате образовательным учреждением компенсации морального вреда в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно информации надзорного ведомства, в декабре 2023 года учащийся упал на снежной наледи и получил перелом позвоночника (причинение вреда здоровью средней тяжести). Произошло это на территории школы №26.

Директору школы внесли представление об устранении нарушений закона. В результате два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокуратуры директор и образовательное учреждение наказаны в административном порядке.

Руфия Кутляева