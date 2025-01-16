В Самарской области Renault Logan врезался в микроавтобус и загорелся, водитель погиб
ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в Самарской области утром в четверг, 16 января. Происшествие случилось в 8:00 (MSK+1) в районе 12 км автодороги Димитровград-Узюково-Тольятти. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По информации полиции, водитель легковой машины Renault Logan 1984 года рождения двигался со стороны села Узюково, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer под управлением автомобилиста 1972 года рождения. После этого легковое авто загорелось.
Водитель Renault Logan скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.