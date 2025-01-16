В Самарской области Renault Logan врезался в микроавтобус и загорелся, водитель погиб

ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в Самарской области утром в четверг, 16 января. Происшествие случилось в 8:00 (MSK+1) в районе 12 км автодороги Димитровград-Узюково-Тольятти. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации полиции, водитель легковой машины Renault Logan 1984 года рождения двигался со стороны села Узюково, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer под управлением автомобилиста 1972 года рождения. После этого легковое авто загорелось.

Водитель Renault Logan скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Георгий Портнов