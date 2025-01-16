Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге выросла до 80 тысяч рублей

До 80 тыс. рублей выросла средняя предлагаемая зарплата в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «HeadHunter Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самый высокий доход в городе предлагают топ-менеджерам — более 141 тыс. рублей. В области инвестиций и автобизнеса готовы платить более 120 тыс. рублей.

Чуть меньше готовы предложить в сферах транспорта, строительства, IT и сельском хозяйстве. Зарплаты специалистов в этих областях превышают 100 тыс. рублей.

По данным сервиса, сильнее всего в 2024 году взлетел доход у специалистов по продаже и ремонту автомобилей, водителей, логистов, курьеров, страховщиков и работников сельского хозяйства. Их зарплаты увеличились на 16-20 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 января 2025 года зарплаты работников коммунальных служб увеличились на 15%.

Андрей Маркелов