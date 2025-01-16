Циклонический вихрь принесет в Петербург 16 января тепло и дожди

Теплый сектор циклонического вихря, центр которого находится над акваторией Баренцева моря, принес в Петербург облачную погоду с пояснениями. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам синоптика, в городе пройдут дожди, а температура воздуха окажется на уровне середины марта. Столбики термометров покажут 2-4 градуса. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на всей европейской территории России на Крещение прогнозируется теплая погода, из-за чего на лед выходить не рекомендуется.

Андрей Маркелов