Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уральца отправили на пять лет в колонию за хищение денег у пенсионеров

Артинский районный суд в Свердловской области назначил пять лет колонии общего режима 25-летнему жителю Березовского, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой в крупном и особо крупном размерах) за хищение 500 тыс. руб. у пенсионеров, сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале 2024 года осужденный вступил в сговор с неизвестными, которые звонили жителям различных городов Свердловской области. Изменяя голос, они представлялись перед пожилыми людьми их родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов, обвиняя их в виновности в ДТП и необходимости передачи денег. Роль осужденного была в том, чтобы забирать приготовленные потерпевшими деньги — часть из них он оставлял себе, остальное переводил соучастникам. В результате их действий пострадали четыре человека.

Суд также взыскал с обвиняемого суммы ущерба в пользу потерпевших. Приговор не вступил в силу.

Ранее оперативники Верх-Исетского района Екатеринбурга задержали 24-летнего курьера из Самары по подозрению в хищении около 1,5 млн руб. у 78-летней пенсионерки, который работал на мошенников, один из них представился сотрудником ФСБ.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...