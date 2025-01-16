Уральца отправили на пять лет в колонию за хищение денег у пенсионеров

Артинский районный суд в Свердловской области назначил пять лет колонии общего режима 25-летнему жителю Березовского, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой в крупном и особо крупном размерах) за хищение 500 тыс. руб. у пенсионеров, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале 2024 года осужденный вступил в сговор с неизвестными, которые звонили жителям различных городов Свердловской области. Изменяя голос, они представлялись перед пожилыми людьми их родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов, обвиняя их в виновности в ДТП и необходимости передачи денег. Роль осужденного была в том, чтобы забирать приготовленные потерпевшими деньги — часть из них он оставлял себе, остальное переводил соучастникам. В результате их действий пострадали четыре человека.

Суд также взыскал с обвиняемого суммы ущерба в пользу потерпевших. Приговор не вступил в силу.

Ранее оперативники Верх-Исетского района Екатеринбурга задержали 24-летнего курьера из Самары по подозрению в хищении около 1,5 млн руб. у 78-летней пенсионерки, который работал на мошенников, один из них представился сотрудником ФСБ.

Ирина Пичурина