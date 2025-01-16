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За прошедшие сутки в Краснодарском крае родились 169 детей

169 детей появились на свет на Кубани за сутки. Из них 85 девочек и 84 мальчика, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

В Краснодаре родилось 80 малышей. В Сочи — 12 детей.

По одному ребенку появилось на свет в Славянском, Новопокровском и Северском районах. По четыре малыша — в Гулькевичском и Отрадненском районах.

Алина Зорина

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