За прошедшие сутки в Краснодарском крае родились 169 детей

169 детей появились на свет на Кубани за сутки. Из них 85 девочек и 84 мальчика, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

В Краснодаре родилось 80 малышей. В Сочи — 12 детей.

По одному ребенку появилось на свет в Славянском, Новопокровском и Северском районах. По четыре малыша — в Гулькевичском и Отрадненском районах.

Алина Зорина