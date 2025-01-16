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В Челябинске на месяц ограничили движение по мосту в районе Коксохима

В Металлургическом районе Челябинска ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Монтажников и Морской. Это связано с проведением ремонта деформационного шва, сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 января на мосту введено реверсивное движение. На этом участке установлен временный светофор. Ремонт, который выполняется в рамках гарантии, планируется завершить в течение 30 дней. Режим движения трамваев по путепроводу не изменился.

Администрация Челябинска просит водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрута.

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