В Челябинске на месяц ограничили движение по мосту в районе Коксохима

В Металлургическом районе Челябинска ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Монтажников и Морской. Это связано с проведением ремонта деформационного шва, сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 января на мосту введено реверсивное движение. На этом участке установлен временный светофор. Ремонт, который выполняется в рамках гарантии, планируется завершить в течение 30 дней. Режим движения трамваев по путепроводу не изменился.

Администрация Челябинска просит водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрута.