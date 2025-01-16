Экс-замгубернатора Челябинской области покидает правительство Запорожья

Ирина Гехт, ранее занимавшая должность первого заместителя губернатора Челябинской области, покидает пост председателя правительства Запорожской области. Она переходит на другое место работы, сообщил в личном telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Балицкий поблагодарил председателя правительства за вклад в развитие Запорожской области.

«Ирина Альфредовна в непростое время возглавила главный исполнительный орган власти Запорожской области. Под ее руководством правительство показало хорошие результаты по важнейшим направлениям жизнедеятельности нашего региона», — пишет губернатор.

По данным СМИ, Ирина Гехт переходит работать в федеральную структуру.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», об уходе Ирины Гехт с поста первого замгубернатора Челябинской области официально в региональном правительстве объявили 7 мая 2024 года. К тому времени она фактически уже исполняла обязанности главы запорожского кабмина. 17 мая депутаты законодательного собрания Запорожской области одобрили ее кандидатуру на пост председателя правительства.

Виталина Ярховска