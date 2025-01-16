Из Китая в Екатеринбург привезли более 26 тонн грецкого ореха

В Екатеринбург доставили из Китая на железнодорожном транспорте более 26 тонн грецкого ореха, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Досмотр орехов был произведен сотрудником ведомства 9 января, проведены контроль, отбор проб и экспертиза продукции. Согласно результатам исследований, заражений и вредителей в ней не обнаружено.

В ноябре в Свердловскую область поступила 20-тонная партия питайи (драконий фрукт), ее стоимость составила более 3 млн руб.

Ирина Пичурина