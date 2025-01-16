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Уволилась замминистра социальных отношений Челябинской области

Татьяна Зисман покидает должность заместителя министра социальных отношений Челябинской области по собственной инициативе. Ее последний рабочий день — 17 января. Соответствующее постановление опубликовано на портал правовой информации.

Госпожа Зисман работала на посту с ноября 2019 года. Ранее была начальником контрольно-ревизионного управления регионального минздрава. До этого занимала должность в отделе планирования минсоца Челябинской области.

Виталина Ярховска

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