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В Пролетарском районе Ростова произошло массовое отключение света

Ночью, 16 января, в Ростове произошло нарушение в сети, приведшее к отключению электричества у потребителей в Пролетарском районе. Об этом сообщает пресс-служба «ДонЭнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за нарушения в сети в 6 кВ электроснабжение ограничено у потребителей на ул. 13-я линия, ул. 19-я линия, ул. 21-я линия, ул. 23-я линия, ул. 25-я линия, ул. 27-я линия, ул. 28-я линия, ул. 30-я линия, ул. 35-я линия, ул. Комсомольская, ул. Мясникова, пл. Свободы, ул. Листопадова, пл. Карла Маркса, ул. Советская и ул. Ченцова.

Сейчас причины нарушения установлены, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ева Китаева

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