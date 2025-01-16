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На обходе села Миасское в ДТП погибли два человека

В Красноармейском районе на дороге «Обход села Миасское» в автомобильной аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, поздним вечером 15 января 57-летний водитель Renault Logan на 1 км обхода села выехала на встречную полосу. Машина столкнулась с ГАЗелью под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП виновница аварии и ее пассажирка 50-55 лет погибли на месте.

Виталина Ярховска

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