На обходе села Миасское в ДТП погибли два человека

В Красноармейском районе на дороге «Обход села Миасское» в автомобильной аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, поздним вечером 15 января 57-летний водитель Renault Logan на 1 км обхода села выехала на встречную полосу. Машина столкнулась с ГАЗелью под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП виновница аварии и ее пассажирка 50-55 лет погибли на месте.

Виталина Ярховска