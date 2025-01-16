В Ялте обнаружили следы нефтепродуктов

Во время мониторинга в Ялте выявили следы нефтепродуктов на площади 80 кв. м в акватории. Также подтверждено наличие одного факта разлива мазута на острове Тузла, сообщает Минприроды Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Пономарёва Фото: Екатерина Пономарёва

Специалисты провели мониторинг акватории и авиамониторинг в акватории Черного моря западного и южного побережья. Выявлено два факта разлива нефтепродуктов.

Для работ в Крыму привлечено 830 человек, задействовано 250 единиц техники, 29 плавсредств, два борта Ми-8 и семь БПЛА. За 15 января обследовали 485,3 км береговой линии, 171,8 кв. км акватории и 29,3 кв. км с помощью систем БАС. Собрали 9 т загрязненного мазутом грунта и песка, очистили 0,65 км береговой линии. Также планируют очистить 1,9 км на острове Тузла. Кроме того, работы по очистке проведены на 80 кв. м акватории. Спасли 81 птицу.

Алина Зорина