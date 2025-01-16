Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ялте обнаружили следы нефтепродуктов

Во время мониторинга в Ялте выявили следы нефтепродуктов на площади 80 кв. м в акватории. Также подтверждено наличие одного факта разлива мазута на острове Тузла, сообщает Минприроды Крыма.

Фото: Екатерина Пономарёва

Фото: Екатерина Пономарёва

Специалисты провели мониторинг акватории и авиамониторинг в акватории Черного моря западного и южного побережья. Выявлено два факта разлива нефтепродуктов.

Для работ в Крыму привлечено 830 человек, задействовано 250 единиц техники, 29 плавсредств, два борта Ми-8 и семь БПЛА. За 15 января обследовали 485,3 км береговой линии, 171,8 кв. км акватории и 29,3 кв. км с помощью систем БАС. Собрали 9 т загрязненного мазутом грунта и песка, очистили 0,65 км береговой линии. Также планируют очистить 1,9 км на острове Тузла. Кроме того, работы по очистке проведены на 80 кв. м акватории. Спасли 81 птицу.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...