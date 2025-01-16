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Главные новости за 15 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил до конца года запускать беспилотники, а также публиковать фото и видео работы ПВО и РЭБ. Исключения сделаны для органов власти и предприятий гособоронзаказа, СМИ, киностудий и спортивных соревнований. Для последних действуют несколько ограничений. В часности, поднимать БПЛА можно только не выше 50 метров и только в утвержденных местах.

Фонд капитального строительства и реконструкции в одностороннем порядке расторг договор на проектирование участка Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метро. Речь идет об отрезке линии от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны». Общая цена контракта составляла чуть более 990 млн рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств — 411 379 230,72 рублей, эта сумма была уплачена.

Глава жилищного комитета Денис Удод заявил, что штат дворников, убирающих внутридовомые территории, увеличен на 2 тыс. человек. Рабочих стараются стимулировать достойными условиями оплаты труда. По словам господина Удода, с 1 января зарплата работников коммунальных служб, занятых на уборке, увеличилась на 15%. Летом он обещал поднять зарплаты еще на 15%.

АО «Метрострой Северной столицы» объявил закупки на поиск подрядчиков для сооружения ограждающих конструкций «стена в грунте» станций «Зоопарк» и «Яхтенная». На сооружения вокруг станции «Зоопарк» потратят 2,6 млрд рублей, вокруг второй — 1,8 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 января 2025 года. Итоги подведут 31 января.

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный работник культуры РФ, фотограф и журналист Александр Дроздов. Скорбной новостью поделились в петербургском отделении Союза журналистов России. Дроздов в 80-х работал в издании «Ленинградская правда», а после перешел в «Санкт-Петербургские ведомости». Фотограф сотрудничал и с другими СМИ. В СЖР отметили, что журналист был предан своему делу и Северной столице.

Главная новогодняя ель Петербурга — 23-метровая красавица на Дворцовой — перестала сиять в ночь на 15 января. Огни на ней погасили, звезду с макушки — сняли. Дерево, простоявшее на главной площади Петербурга около месяца, украшали конфетами, щелкунчиками, лошадками, серпантином и другими приятными новогодними ассоциациями.

СУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело на фоне новостей о падении наледи на женщину и подростка на улице Шкапина. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему обо всех установленных обстоятельствах инцидента, который случился утром 14 января возле дома № 10 по улице Шкапина. Наледь с фасада упала петербурженке на плечо, молодому человеку же, по информации городских медиа, досталось сильнее — юноша потерял сознание.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начислении единовременных выплат участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Фронтовики, вдовы, малолетние узники концлагерей по случаю юбилея Победы получат по 80 тыс. рублей. Жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, совершеннолетним узникам концлагерей начислят по 55 тыс. рублей.

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