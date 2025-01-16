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Пешеход пострадал при столкновении Kia и Infiniti на улице Марата

Вечером 15 января на пересечении улиц Марата и Колокольной столкнулись автомобили Kia и Infiniti, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 41-летний водитель корейской иномарки совершал поворот на Колокольную улицу. В этот момент он врезался в японскую машину. От удара Infiniti вынесло на тротуар, была сбита 31-летняя петербурженка.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что оба водителя в момент столкновения были трезвы.

Андрей Маркелов

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