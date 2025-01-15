В Сочи расследуют кражу денежных средств из депозитария

Полиция Сочи выясняет обстоятельства хищения денежных средств из депозитарного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователи начали допросы всех причастных к делу лиц, включая руководство депозитария. По информации из социальных сетей, 14 января прошел обыск в доме одной из начальниц учреждения, после чего ее доставили в отдел полиции. На запрос «Ъ-Сочи» правоохранители ответили, что допрошены будут все участники дела.

Точная сумма официально не названа, но по данным СМИ, ущерб может составить более 20 млн руб. Пострадавшими признаны несколько человек. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения для дальнейшего изучения и выяснения всех обстоятельств происшествия.

Нурий Бзасежев