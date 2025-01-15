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Краснодарский СКИФ планирует создать школу подготовки молодых гандболистов

Гандбольный клуб СКИФ планирует возрождение массового интереса к гандболу на Кубани, создав школу для подготовки молодых спортсменов. Главный тренер клуба Степан Сидорчук в интервью генеральному директору МТРК «Краснодар» Максиму Жмутскому рассказал о планах на будущее.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По словам Степана Сидорчука, последние годы для российского гандбола стали трудными из-за сокращения числа школ и упадка интереса к молодежному спорту, что привело к дефициту игроков. Клуб намерен исправить ситуацию, создав систему подготовки будущих спортсменов.

Для этих целей потребуется решить проблемы нехватки тренеров и инфраструктуры. Ведется работа по привлечению специалистов, а также обсуждается использование объектов Краснодарского аграрного университета.

Господин Сидорчук также отметил важность привлечения молодых игроков к обучению у профессионалов, на примере легионера клуба Имана Джамали.

Анна Гречко

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