На Кубани прорабатывают возможность сохранения уникальных анапских дюн

Власти Краснодарского края прорабатывают варианты сохранения уникальных анапских дюн. На встрече с вице-премьеров РФ Виталием Савельевым, министром транспорта России Романом Старовойтом и министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что песок в Анапе сейчас «на вес золота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

«Мы впервые столкнулись с подобной чрезвычайной ситуацией, и сейчас совместно нарабатываем опыт ее ликвидации. На побережье устанавливаем специальные сети, они позволяют задерживать мелкие фракции мазута, следом делаем углубления в песке. Такая система защиты эффективно работает»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Вместе с Виталием Савельевым он провел встречу с волонтерами, ликвидирующими последствия ЧС в Анапе. Вице-премьер поблагодарил добровольцев за работу и заявил, что координация с МЧС выполнена в полном объеме, подчеркнув, что ведомство готово помогать. Вице-премьеру сообщили, что добровольцев обеспечивают горячим питанием и индивидуальными средствами защиты — в день выдают до 600 СИЗов.

Виталий Савельев также проверил ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из кормы танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Темрюкском районе. На месте глава Минтранса Роман Старовойт доложил вице-премьеру об окончании возведения временной дороги к месту крушения. Сейчас специалисты завершают устройство насыпи вокруг кормовой части. Она позволит защитить часть танкера от штормов и даст возможность начать откачку мазута. Работы обещают завершить до конца января.

Также собирают нефтепродукты, находящиеся в воде. Мазут у кормы танкера и берега изолировали боновым ограждением, из воды его собирают с помощью баржи и ручным способом. Всего вокруг танкера установили 2140 метров боновых заграждений. От кормы уже вывезли 1236 тонн нефтесодержащей смеси. Власти уточняют, что для транспортировки используют загерметизированные полувагоны.

На территории Краснодарского края подготовили две площадки, где в соответствии со всеми экологическими и техническими требованиями будет проводиться утилизация собранного мазута. Первая партия на эти площадки будет отправлена по железной дороге 15 января.

Татьяна Ручкина