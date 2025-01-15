Громкий звук в небе напугал жителей Краснодара

В Краснодаре 15 января около 14:20 раздался громкий хлопок, который напугал местных жителей. Экстренные службы начали проверку по факту произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметили в краевом МЧС, в ведомство не поступало обращений от жителей. В городском МЦУ на запрос «Ъ-Кубань» ответили, что сейчас выясняются источники звука.

Краснодарцы регулярно слышат громкие хлопки в небе над городом. По информации МЧС, эти звуки обычно издают самолеты при переходе на сверхзвуковую скорость.

Анна Гречко