На участке береговой линии Анапы обнаружили выбросы мазута

Сегодня утром, 15 января, на одном участке береговой линии Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Каждый день муниципальные команды проводят мониторинг прибрежной зоны. Сегодня утром представители Ленинградского муниципального округа обнаружили на своем участке новые, незначительные фрагменты мазута.

Кроме того, команда муниципалитета продолжает собирать и вывозить мазут, который был обнаружен накануне под слоем песка. В частности, в Анапе в Ленинградском округе очищается пляжная территория рядом с пансионатом «Динамо». На остальных участках береговой линии Анапы и Темрюкского района новых выбросов не зафиксировано.

Алина Зорина