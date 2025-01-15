Суд отказал ассоциациям виноделов в передаче товарного знака «Кубань»
Суд по интеллектуальным правам отказал ассоциациям виноделов Краснодарского края «Виноградари и виноделы», «Честно» и «Винодельческий союз» в удовлетворении возражения и отмене решения Роспатента по товарному знаку «Кубань», права на который имеет производитель коньяка ЗАО «Новокубанское». На решение суда обратило внимание «РБК Вино».
Фото: loon.site
В ноябре 2023 года ассоциации виноделов направили в Роспатент возражение с требованием снять правовую охрану с товарного знака «Кубань», закрепленного за «Новокубанским». Производители вина обращали внимание, что наименование знака не только дублирует название региона, но и повторяет название защищенного географического указания для вин. Виноделы считают, что такой товарный знак должен оставаться свободным для использования виноделами региона.
Роспатент отказал в удовлетворении возражения ассоциаций. В связи с этим виноделы обратились в Суд по интеллектуальным правам.
У ассоциаций виноделов есть зарегистрированные в Роспатенте географические указания «Кубань», «Кубань. Анапа», «Кубань. Геленджик», «Кубань. Долина реки Афипс», «Кубань. Крымск», «Кубань. Новороссийск», «Кубань. Таманский полуостров». Однако «Новокубанское» пыталось оспорить факт регистрации.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Новокубанское» зарегистрировано в Краснодарском крае в 1994 году. Основным видом деятельности предприятия является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. Руководитель компании — Любовь Максимова, головная компания — АО «Виноградарь». Выручка компании в 2023 году составила 125,4 млн руб. Третий год подряд компания завершала с убытком. В 2023 году он составил 61,5 млн руб.
«Новокубанским» владеет АО «Виноградарь», которое, по состоянию на 2021 год, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит московскому ООО «Интерстрой». До 2020 года собственником предприятия был депутат Госдумы от партии КПРФ Роман Лябихов. Сейчас компания принадлежит Александре Романовне Лябиховой.
Торговый знак «Кубань» был зарегистрирован «Новокубанским» в 2007 году в отношении товаров 33-го класса по Международной классификации товаров и услуг. Он предполагает производство вина и крепкого алкоголя.