Суд отказал ассоциациям виноделов в передаче товарного знака «Кубань»

Суд по интеллектуальным правам отказал ассоциациям виноделов Краснодарского края «Виноградари и виноделы», «Честно» и «Винодельческий союз» в удовлетворении возражения и отмене решения Роспатента по товарному знаку «Кубань», права на который имеет производитель коньяка ЗАО «Новокубанское». На решение суда обратило внимание «РБК Вино».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В ноябре 2023 года ассоциации виноделов направили в Роспатент возражение с требованием снять правовую охрану с товарного знака «Кубань», закрепленного за «Новокубанским». Производители вина обращали внимание, что наименование знака не только дублирует название региона, но и повторяет название защищенного географического указания для вин. Виноделы считают, что такой товарный знак должен оставаться свободным для использования виноделами региона.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения ассоциаций. В связи с этим виноделы обратились в Суд по интеллектуальным правам.

У ассоциаций виноделов есть зарегистрированные в Роспатенте географические указания «Кубань», «Кубань. Анапа», «Кубань. Геленджик», «Кубань. Долина реки Афипс», «Кубань. Крымск», «Кубань. Новороссийск», «Кубань. Таманский полуостров». Однако «Новокубанское» пыталось оспорить факт регистрации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Новокубанское» зарегистрировано в Краснодарском крае в 1994 году. Основным видом деятельности предприятия является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. Руководитель компании — Любовь Максимова, головная компания — АО «Виноградарь». Выручка компании в 2023 году составила 125,4 млн руб. Третий год подряд компания завершала с убытком. В 2023 году он составил 61,5 млн руб.

«Новокубанским» владеет АО «Виноградарь», которое, по состоянию на 2021 год, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит московскому ООО «Интерстрой». До 2020 года собственником предприятия был депутат Госдумы от партии КПРФ Роман Лябихов. Сейчас компания принадлежит Александре Романовне Лябиховой.

Торговый знак «Кубань» был зарегистрирован «Новокубанским» в 2007 году в отношении товаров 33-го класса по Международной классификации товаров и услуг. Он предполагает производство вина и крепкого алкоголя.

Татьяна Ручкина