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В период новогодних каникул в Краснодаре совершили 216 правонарушений

В Краснодаре во время новогодних праздников совершили 216 правонарушений. Об этом пишет «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу городского МВД.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В период новогодних праздников полицейские составили 51 административный протокол за мелкое хулиганство и 37 протоколов — за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

В Краснодаре за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних было составлено 25 протоколов. Кроме того, 36 протоколов составили за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, которые устанавливаются при административном надзоре.

С 16 декабря по 9 января в Краснодаре изъяли более 21 тыс. единиц опасной пиротехники. Общая сумма товара составила 983,6 тыс. руб.

Алина Зорина

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