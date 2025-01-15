В период новогодних каникул в Краснодаре совершили 216 правонарушений

В Краснодаре во время новогодних праздников совершили 216 правонарушений. Об этом пишет «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу городского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В период новогодних праздников полицейские составили 51 административный протокол за мелкое хулиганство и 37 протоколов — за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

В Краснодаре за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних было составлено 25 протоколов. Кроме того, 36 протоколов составили за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, которые устанавливаются при административном надзоре.

С 16 декабря по 9 января в Краснодаре изъяли более 21 тыс. единиц опасной пиротехники. Общая сумма товара составила 983,6 тыс. руб.

Алина Зорина