Строительство госпиталя для дельфинов на Кубани займет около трех недель

Срок возведения госпиталя для дельфинов в Краснодарском крае займет до трех недель. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на центр спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» начал поиск земельного участка в Анапе или Новороссийске для строительства экстренного стационара для дельфинов. Предварительная стоимость строительства госпиталя оценивается от 4 до 10 млн руб. Необходимость в возведении такого объекта связана с ожидаемым увеличением количества пострадавших млекопитающих весной этого года.

В центре подтвердили, что дельфины не покидают загрязненных мест и находятся в непосредственном контакте с токсичными веществами, которые выносит на берег возле Анапы. По словам представителей АНО, пока что центр получает отклики только от обычных граждан. В основном это сообщения об отдаленных участках, которые не подходят для обитания дельфинов.

Организация ищет участок площадью 5–7 соток или складское помещение площадью не менее 500 кв. м, расположенное недалеко от береговой линии. На этом участке планируют разместить два крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещения для специалистов и волонтеров, а также кормокухни. Кроме того, центр рассматривает возможность аренды участка с правом последующего выкупа или покупки.

В организации отмечают, что времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать китообразных на мелководье, как это делали раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения.

Алина Зорина