В 2024 году с помощью камер в Краснодаре раскрыли 467 преступлений

С помощью камер в Краснодаре за 2024 год раскрыли 467 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За прошедший год в краевой столице раскрыли 2,3 тыс. административных правонарушений. Они были совершены в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

В результате совместной работы с администрацией города в 2024 году было установлено 327 камер. Это на 130 больше, чем в 2023 году.

Алина Зорина