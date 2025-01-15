В Краснодаре продолжают работы по замене коллектора по улице Московской

11 единиц техники и 30 специалистов продолжают работы по замене участка коллектора по ул. Московской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В рамках первого этапа замены участка коллектора длиной около 800 м специалисты вырыли три котлована, установили 120 шпунтов для укрепления стенок и сварили 156 м полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм. Ежедневно на месте работают 11 единиц техники и около 30 специалистов.

По словам директора по производству «Краснодар Водоканала» Станислава Гераськова, на этом этапе планируют заменить участок трубопровода протяженностью 312 м от ул. 40-летия Победы до дома №55/г по ул. Московской, а также смонтировать четыре колодца и затем переподключить существующих абонентов. Сейчас установлен комплекс горизонтально-направленного бурения, который будет использоваться для прокладки трубопровода закрытым способом. Данная технология позволяет минимизировать ущерб городской среде и избежать масштабных разрытий. Для удобства жителей были обустроены три временных переезда через трамвайные пути. Работы по первому этапу планируют закончить до конца февраля.

С 16 февраля специалисты приступят ко второму этапу работ. В рамках этого этапа бригады заменят 334 м трубопровода, установят пять колодцев и выполнят переключение потребителей.

В период с 8 марта по 30 апреля «Краснодар Водоканал» завершит третий этап работ. В это время будет заменено более 126 м коллектора, а также осуществлена врезка в камеру на пересечении ул. Московской и Зиповской.

В связи с проведением работ по нечетной стороне ул. Московской от ул. Зиповской до ул. 40-летия Победы введено ограничение движения транспорта. По четной стороне улицы организовано двустороннее движение.

Также ограничено движение пешеходов по аллее, ведущей от ул. Зиповской в сторону ул. 40-летия Победы. Пройти можно только от ул. Зиповской по ул. Московской до дома №57/1. Изменения в движении транспорта будут вводиться поэтапно.

Алина Зорина