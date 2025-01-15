Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре продолжают работы по замене коллектора по улице Московской

11 единиц техники и 30 специалистов продолжают работы по замене участка коллектора по ул. Московской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В рамках первого этапа замены участка коллектора длиной около 800 м специалисты вырыли три котлована, установили 120 шпунтов для укрепления стенок и сварили 156 м полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм. Ежедневно на месте работают 11 единиц техники и около 30 специалистов.

По словам директора по производству «Краснодар Водоканала» Станислава Гераськова, на этом этапе планируют заменить участок трубопровода протяженностью 312 м от ул. 40-летия Победы до дома №55/г по ул. Московской, а также смонтировать четыре колодца и затем переподключить существующих абонентов. Сейчас установлен комплекс горизонтально-направленного бурения, который будет использоваться для прокладки трубопровода закрытым способом. Данная технология позволяет минимизировать ущерб городской среде и избежать масштабных разрытий. Для удобства жителей были обустроены три временных переезда через трамвайные пути. Работы по первому этапу планируют закончить до конца февраля.

С 16 февраля специалисты приступят ко второму этапу работ. В рамках этого этапа бригады заменят 334 м трубопровода, установят пять колодцев и выполнят переключение потребителей.

В период с 8 марта по 30 апреля «Краснодар Водоканал» завершит третий этап работ. В это время будет заменено более 126 м коллектора, а также осуществлена врезка в камеру на пересечении ул. Московской и Зиповской.

В связи с проведением работ по нечетной стороне ул. Московской от ул. Зиповской до ул. 40-летия Победы введено ограничение движения транспорта. По четной стороне улицы организовано двустороннее движение.

Также ограничено движение пешеходов по аллее, ведущей от ул. Зиповской в сторону ул. 40-летия Победы. Пройти можно только от ул. Зиповской по ул. Московской до дома №57/1. Изменения в движении транспорта будут вводиться поэтапно.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...