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На Северном мосту в Краснодаре столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись в Краснодаре. ДТП произошло на Северном мосту, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель Mazda 3 двигался по мосту от ул. Школьной в сторону ул. Ялтинской. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mazda 3, который ехал в попутном направлении. Машину от удара выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia Soul, после этого иномарка продолжила движение, и произошло третье столкновение с Mitsubishi.

По предварительным данным, водитель Mazda 3 находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления автомобилем. Он направлен в медицинскую организацию для оказания помощи и освидетельствования. По факту случившегося проводится проверка.

Алина Зорина

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