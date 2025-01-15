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На новогодних каникулах Геленджик посетило 35 тысяч туристов

В период новогодних каникул в Геленджике побывало около 35 тыс. приезжих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Сейчас крупные объекты санаторно-курортного комплекса в Геленджике загружены отдыхающими. Несмотря на сложности транспортной логистики, число туристов увеличивается. В 2024 году город посетило 1,6 млн человек.

По данным служб бронирования санаторно-курортного комплекса, сейчас активно идет бронь на период с марта по апрель 2025 года.

Алина Зорина

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