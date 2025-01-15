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В Ростове сотрудника Азовского управления «Росморпорт» осудили условно за подлог

Железнодорожный районный суд Ростова приговорил начальника отдела транспорта Азовского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт» Романа Михайленко к одному году и шести месяцам условно за служебный подлог (ст. 292 УК России) и злоупотребление должностными полномочиями (285 УК России). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роман Михайленко вступил в сговор с руководителем коммерческого предприятия, которое занималось медицинским освидетельствованием водителей государственной организации и выдачей им путевых листов. Он оформлял без должного осмотра необходимые документы, тогда как «Росморпорт» оплачивал эти услуги коммерческой организации.

Государственному предприятию был нанесён ущерб на сумму более 1 млн руб. Также создавались угрозы для безопасного функционирования транспортного комплекса.

Приговор вступил в законную силу.

Ева Китаева

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