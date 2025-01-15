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Более 110 млн рублей долга донского переработчика лома выкупили на аукционе

Право получения более чем 110 млн руб. долга ростовской ООО «Левел» выкупил на аукционе Никита Болычев. Покупка обошлась ему в 172 тыс. руб. — следует из данных Федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Левел» на протяжении 16 лет специализировалась на переработке лома и черных металлов во вторсырье. В конце 2023 года компанию признали банкротом. Большую часть невозвращенных средств «Левел» задолжал производителю стали из Шахт ООО «РЭМЗ» (111 млн руб.), которая сама находится в процедуре банкротства.

Победитель конкурса, Никита Болычев, не зарегистрирован как ИП, однако не первый раз участвует в торгах. По данным информационной системы торгов «Гевея», его стаж начался в 2019 году.

Дмитрий Ковалевский

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