В Ростовском зоопарке двум гималайским медведям исполнилось по 28 лет

В Ростовском-на-Дону зоопарке отмечают день рождения двух гималайских медведей — Маши и Андрюши. Животным исполнилось по 28 лет, сообщает пресс-служба зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

В Ростовском зоопарке гималайские медведи появились в 1999 году. На тот момент им было по два года. Пара несколько раз приносила потомство. Один из медвежат, Урсула, живет в Ростовском зоопарке.

«В настоящее время гималайские медведи находятся в зимней спячке. Принять гостей и подарки опекунов они смогут, когда проснутся», — говорится в сообщении.

Средняя продолжительность жизни гималайских медведей в городе — около 25 лет. Маша и Андрюша являются долгожителями. Помогают зоопарку заботиться о Маше некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» и швейное производство Meenaz.

Анна Марьина