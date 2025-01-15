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В Ростовском зоопарке двум гималайским медведям исполнилось по 28 лет

В Ростовском-на-Дону зоопарке отмечают день рождения двух гималайских медведей — Маши и Андрюши. Животным исполнилось по 28 лет, сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

В Ростовском зоопарке гималайские медведи появились в 1999 году. На тот момент им было по два года. Пара несколько раз приносила потомство. Один из медвежат, Урсула, живет в Ростовском зоопарке.

«В настоящее время гималайские медведи находятся в зимней спячке. Принять гостей и подарки опекунов они смогут, когда проснутся», — говорится в сообщении.

Средняя продолжительность жизни гималайских медведей в городе — около 25 лет. Маша и Андрюша являются долгожителями. Помогают зоопарку заботиться о Маше некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» и швейное производство Meenaz.

Анна Марьина

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