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Баржу для сбора мазута пришвартовали у места разлива из танкера «Волгонефть-239»

В Темрюкском районе в районе мыса Панагия к пирсу пришвартовали баржу, предназначенную для сбора нефтепродуктов. Она находится рядом с местом, где произошел разлив мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

В баржу загружают мазут, смешанный с водой, который собрали с береговой линии. Его доставляют специально подготовленные самосвалы, затем с помощью экскаватора переносят на судно. Баржа способна вместить около 600 т мазута.

Специалисты также продолжают работы по прокладке технической дороги и формированию закрытой бухты вокруг судна. Уже готово более 60 м дороги.

Алина Зорина

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