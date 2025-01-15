Количество погибших в ДТП под Копейском увеличилось до трех человек

Госавтоинспекция Челябинской области заявила, что в аварии в Копейском городском округе количество погибших увеличилось с двух до трех человек. Водитель автомобиля Renault Sandero скончалась в больнице.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария произошла утром 15 января 2025 года на 8 километре автодороги «Челябинск — Октябрьское». По предварительным данным, водитель Renault Sandero направлялась в Челябинск, но не справилась с управлением, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Corolla. В результате на месте происшествия от травм скончались два пассажира обоих машин. Водитель и еще два пассажира Toyota Corolla получили травмы и были госпитализированы.