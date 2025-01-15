На трассе под Серовом в ДТП с грузовиками пострадали два человека

В Свердловской области на 27 км дороги Серов — Сосьва — Гари произошло ДТП с грузовым транспортом, в результате которого пострадали два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась вечером 14 января. По предварительным данным, 23-летний водитель грузовика Shacman, ехавший со стороны Сосьвы в строну Серова выбрал небезопасную скорость и потерял управление, из-за чего столкнулся со встречным грузовым автомобилем Sitrak — им управлял 35-летний водитель, в результате столкновения он съехал в кювет. В ДТП пострадали водитель Sitrak и 24-летняя пассажирка Shacman, которая вылетела из грузовика, так как не была пристегнута ремнем безопасности. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу Серова.

Автоинспекторы установили, что стаж водителя Shacman составляет пять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 21 раз, кроме того, днем того же дня его привлекли за отсутствие диагностической карты. Водитель Sitrak за 17 лет стажа за аналогичные нарушения привлекался один раз. Оба были трезвы в момент аварии, режим труда и отдыха у них не нарушался.

На месте аварии выявлены неудовлетворительные дорожные условия: скользкость и рыхлый снег на обочине. Сотрудники выдали предписание обслуживающей организации для их устранения. По факту ДТП организована проверка.

Напомним, на прошлой неделе движение на трассе Пермь — Екатеринбург ограничивали в оба направления из-за ДТП, во время которого грузовой автомобиль столкнулся с опорой и повалил ее на дорогу.

Ирина Пичурина