Самым выгодным перелетом за рубеж в начале года стал рейс из Сочи в Тбилиси

Авиабилет из Сочи в Тбилиси, который обошелся в 2180 руб., стал самым дешевым заграничным направлением в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Также наиболее дешевыми стали авиабилеты из Москвы в Гомель (2651 руб.) и из Минеральных Вод в Стамбул (2665 руб.).

Внутри России в новогодние праздники самый дешевый билет был куплен за 717 руб. из Калининграда в Санкт-Петербург с вылетом 31 декабря. Также в топ попали билеты из Сочи в Москву — за 1185 руб. и Нальчик — за 1188 руб., из Санкт-Петербурга в Калининград — за 1250 руб., из Уфы в Саратов — 1480 руб. и из Москвы в Санкт-Петербург — 1858 руб.

По данным «Авиасейлс», самым популярным зарубежным направлением стал Ереван — 10% от всех заграничных перелетов. Также туристы выбирали отдых в Стамбуле, Ташкенте, Дубае, Минске и на Пхукете. Самыми популярными направлениями внутри России стали Москва (25%), Санкт-Петербург (15%), Сочи (9%), Калининград (6%), и Екатеринбург (3%).

Татьяна Ручкина