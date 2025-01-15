Главе СКР доложат о взыскании денег из пенсии парализованного инвалида

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по информации из соцмедиа о нарушении прав жителя Тюмени, у которого судебные приставы взыскивают деньги из социальной пенсии по инвалидности, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным «Нашего Города», инвалид второй группы Андрей Романов, парализованный после инсульта, обращался к главе ведомства с просьбой инициировать проверку деятельности местных приставов. По его словам, из пенсии забирают 50% средств, из-за чего на проживание остается сумма ниже прожиточного минимума.

Ирина Пичурина