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Главе СКР доложат о взыскании денег из пенсии парализованного инвалида

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по информации из соцмедиа о нарушении прав жителя Тюмени, у которого судебные приставы взыскивают деньги из социальной пенсии по инвалидности, передает Следком.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным «Нашего Города», инвалид второй группы Андрей Романов, парализованный после инсульта, обращался к главе ведомства с просьбой инициировать проверку деятельности местных приставов. По его словам, из пенсии забирают 50% средств, из-за чего на проживание остается сумма ниже прожиточного минимума.

Ирина Пичурина

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