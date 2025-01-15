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На Кубани за сутки родились 155 детей

За прошедшие сутки в Краснодарском крае родились 155 детей. Из них 82 девочки и 73 мальчика, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

В Краснодаре за сутки родилось наибольшее число детей — 65. В Сочи — 20.

По одному ребенку появилось на свет в Приморско-Ахтарском, Северском и Тбилисском районах. По три малыша родились в Ейском, Лабинском и Крымском районах.

Алина Зорина

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