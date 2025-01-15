В Челябинске самые большие зарплаты в 2024 году предлагали топ-менеджерам

По итогам 2024 года в Челябинской области самыми высокооплачиваемыми специалистами стали топ-менеджеры. Всего в регионе за прошлый год было открыто более 282 тыс. вакансий, сообщает Hh.ru.

Топ-3 «дорогих» профессий возглавили руководители группы разработки (медиана зарплатных предложений в 2024 году составила 200 тыс. руб.), операционные директора (175 тыс. руб.) и коммерческие директора (170 тыс. руб.). Также на высокое жалованье могли рассчитывать DevOps-инженеры, финансовые, генеральные и исполнительные директора (по 150 тыс. руб.). Далее идут токари, фрезеровщики, шлифовщики (142,6 тыс. руб.), руководители отдела аналитики (140 тыс. руб.), сварщики (139,4 тыс. руб.), геодезисты (130,8 тыс. руб.), комплаенс-менеджеры (130 тыс. руб.) и руководители строительных проектов (126,7 тыс. руб.). Замыкают топ-20 директора по маркетингу и PR (125 тыс. руб.), машинисты (123 тыс. руб.), финансовые и технические директора, гейм-дизайнеры (по 120 тыс. руб.), прорабы, мастера СМР (119,7 тыс. руб.), главные инженеры проекта (119,2 тыс. руб.) и руководители филиала (119 тыс. руб.).

При этом самые низкие зарплаты в 2024 году в регионе предлагали дворникам (28,6 тыс. руб. в среднем), уборщикам (30 тыс. руб.), воспитателям, няням (30,9 тыс. руб.) и хостес (34,8 тыс. руб.).

Виталина Ярховска