Смертность пострадавших от мазута птиц может увеличиться из-за похолодания

Смертность птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, может увеличиться в ближайшее время из-за снижения температуры воздуха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии — филиала Института биологии южных морей РАН Григория Прокопова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vitishko Фото: t.me / vitishko

Ученый утверждает, что у птиц, испачканных нефтепродуктами, есть две основные причины гибели: переохлаждение и попадание нефтепродуктов в пищеварительную систему. Сейчас в мазут попадают рыбоядные морские птицы, которые большую часть зимы проводят в воде. Среди них чомга, или большая поганка, которая попадает чаще всего. На втором месте черношейная поганка, далее наиболее редкая краснокнижная красношейная поганка, чернощекая поганка, малая поганка и серощекая поганка. Также два вида гагар: краснозобая и краснокнижная чернозобая. Эти морские рыбоядные птицы не приспособлены к жизни на суше.

Они крайне негативно реагируют на присутствие человека. Выходят на берег только в крайнем случае, когда чувствуют себя ослабленными, и при первой возможности стараются вернуться в море. По словам ученого, за то время, пока птицы находятся на суше, до того как попасть в центр отмывки и реабилитации, с ними происходят несколько серьезных изменений. Перо птиц пропитывается мазутом и намокает, что приводит к переохлаждению в воде. Когда птицы пытаются очистить перо, высокотоксичный мазут попадает в пищевод, вызывая нарушения в работе пищеварительной системы, печени и других органов.

Кроме того, птицы переохлаждаются. Если в предыдущие дни было тепло, то сейчас температура опустилась до минусовой отметки. Многие пернатые могут заболеть воспалением легких, что приведет к увеличению смертности.

Алина Зорина