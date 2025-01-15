Под Копейском в ДТП погибли два человека

В Копейском городском округе в автомобильной аварии погибли два пассажира, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 15 января 47-летний водитель Renault Sandero двигалась по дороге «Челябинск — Октябрьское» в сторону регионального центра. Машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Corolla под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП 76-летняя пассажирка Renault и 45-летний пассажир Toyota погибли на месте. Водители и пассажиры второй машины 36 и 58 лет госпитализированы.

Виталина Ярховска