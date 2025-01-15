В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение

На территории Кубани днем и ночью 15 января продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До конца суток 15 января в Краснодарском крае, кроме Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и Сочи, ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение. До 18:00 16 января на территории региона, исключая Сочи, действует лавиноопасность на уровне выше 1000 м.

Сильных осадков в виде дождя и мокрого снега не ожидается. Жителей края просят быть осторожными.

Алина Зорина