В Сургуте за взятки будут судить сотрудницу муниципального учреждения

Прокуратура Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) направила в городской суд уголовное дело в отношении сотрудницы муниципальной «Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», обвиняемой в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Сургута

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Она занимала должность начальника юридического отдела и, по версии следствия, с 2021 по 2024 год получала взятки от предпринимателей за принятие благоприятных решений. Согласно материалам дела, кроме того, она создавала искусственные препятствия для одного из предпринимателей с целью получения последующего вознаграждения. Общая сумма полученных денежных средств составила более 600 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя).

Напомним, сейчас расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы Сургута Андрея Филатова, который обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). По версии следствия, Филатов с другими фигурантами создал преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В период с января 2023 по октябрь 2024 года они получили от подрядчиков более 6 млн руб., в обмен действовали в их интересах и не расторгали с ними договор.

Полина Щуцкая