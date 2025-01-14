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На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом ввели реверсивное движение

На 1398-м км федеральной трассы М-4 «Дон», соединяющей Краснодар и Джубгу, стартовал капитальный ремонт моста. Для обеспечения движения транспорта ввели реверсивное движение, которое регулируется светофорами, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: ГК «Автодор».

Фото: ГК «Автодор».

Работы планируют завершить к началу курортного сезона, чтобы не затруднять поток туристов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными, учитывая возможные задержки на участке.

Нурий Бзасежев

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