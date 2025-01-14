Владимир Путин обсудит перспективы развития Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин 14 января обсудит социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече планируют рассмотреть результаты реализации программы развития регионов, а также обсудить проблемные вопросы и перспективные задачи. Кроме вступительного слова президента, прозвучат доклады руководителей Крыма и Севастополя, вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, состоится обмен мнениями.

Госпрограмма развития Крыма и Севастополя действует с 2019 года. Объем финансирования проекта превышает 1,6 трлн руб. Программа рассчитана до 2027 года, но в 2022 году Владимир Путин поручил проработать продление до 2030 года.

Ранее на профильных совещаниях президент подчеркивал, что главная цель программы — улучшение качества жизни жителей регионов, развитие их инвестиционного, промышленного и туристического потенциала.

Анна Гречко