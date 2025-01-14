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Ученые отобрали пять разработок для ликвидации ЧС в Анапе

Кубанский научный фонд рассмотрел около 30 разработок и технологических решений, которые могут помочь в ликвидации ЧС в Анапе. Для более глубокого изучения отобрали пять из них, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

Власти пояснили, что среди отобранных разработок есть технологии для сбора мазута и предложения по детоксикации загрязненного грунта. Кроме того, ученые более подробно изучат модели расчета и прогноза состояния морской среды, оценки влияния волн, течений и термических факторов на перемещение и эволюцию мазута, который попал в Черное море, в том числе в разных районах побережья.

На Кубани, в Крыму и Севастополе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Всего к утру 14 января обследовано 896 км береговой линии, загрязнения выявлены на 794 км.

Татьяна Ручкина

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