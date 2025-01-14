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ФК «Урал» расторг контракт с нападающим Алексеем Ионовым

Нападающий Алексей Ионов покидает футбольный клуб «Урал», сообщили в пресс-службе ФК. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Лучший сезон в карьере Алексей Ионов провел в «Динамо» (Москва)

Лучший сезон в карьере Алексей Ионов провел в «Динамо» (Москва)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Лучший сезон в карьере Алексей Ионов провел в «Динамо» (Москва)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Алексей Ионов — воспитанник петербургской академии ФК «Зенит». В 2013 году перешел в московское «Динамо», за которое забил 22 гола. В сезоне 2014/15 провел свой лучший сезон в карьере, забив 13 голов во всех турнирах. Позже играл за ЦСКА, «Ростов», «Краснодар».

Господин Ионов стал игроком «Урала» 22 февраля 2024 года. За это время он провел 37 матчей и забил пять голов.

Напомним, ранее футбольный клуб «Урал» арендовал нападающего полузащитника Даниила Кузнецова у казанского «Рубина». Он также является воспитанником петербургской академии ФК «Зенит».

Полина Щуцкая

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